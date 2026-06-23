De Viña al Mundial: La historia de la niña chilena que saludó a Mbappé y llevó balón oficial en partido de Francia

La estudiante de la Escuela República del Ecuador fue seleccionada gracias a un concurso de la Fundación Miradas Compartidas dirigido a niños con síndrome de Down, lo que le permitió viajar a Estados Unidos junto a su madre.

Galia Romero, una niña de 12 años de Viña del Mar, se convirtió en una de las historias más emotivas del Mundial tras ser la encargada de ingresar con el balón oficial en la previa del partido de Francia, compartiendo de cerca con figuras como Kylian Mbappé.

La estudiante de la Escuela República del Ecuador fue seleccionada gracias a un concurso de la Fundación Miradas Compartidas dirigido a niños con síndrome de Down, lo que le permitió viajar a Estados Unidos junto a su madre y vivir una experiencia inolvidable.

“Lo disfrutó”, relató su mamá, que siguió con emoción cada momento de una aventura que también fue celebrada por sus compañeros y profesores.