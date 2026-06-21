España vs Arabia Saudita: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial
España y Arabia Saudita se enfrentan en Atlanta en un partido clave por el Mundial, con el campeón de Europa apostando a mejorar su imagen tras un pobre estreno.
España quiere recomponerse y disputa este domingo un partido fundamental por el Mundial, enfrentando a Arabia Saudita por el Grupo H.
La Furia Roja tuvo un decepcionante debut al igualar sin goles con Cabo Verde, mientras que Los Halcones Verdes sorprendieron al empatar 1-1 contra Uruguay.
Pensando en este encuentro, el entrenador Luis de la Fuente confirmó que piensa darle más minutos a Lamine Yamal en el actual campeón de Europa.
España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS
El partido de España ante Arabia Saudita, válido por la fecha 2° del Grupo H del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online este importante duelo.
Cómo descargar la App MiCHV para ver España vs Arabia Saudita GRATIS
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
- Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
¿A qué hora es el partido de España vs Arabia Saudita?
El compromiso de los europeos contra el representante de Asia inicia a las 12:00 horas de Chile de este domingo 21 de junio, disputándose en Atlanta.
La previa la puedes disfrutar desde las 11:00 horas, donde habrá datos, formaciones y mucho más.