España vs Arabia Saudita: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

España y Arabia Saudita se enfrentan en Atlanta en un partido clave por el Mundial, con el campeón de Europa apostando a mejorar su imagen tras un pobre estreno.

España quiere recomponerse y disputa este domingo un partido fundamental por el Mundial, enfrentando a Arabia Saudita por el Grupo H.

La Furia Roja tuvo un decepcionante debut al igualar sin goles con Cabo Verde, mientras que Los Halcones Verdes sorprendieron al empatar 1-1 contra Uruguay.

Pensando en este encuentro, el entrenador Luis de la Fuente confirmó que piensa darle más minutos a Lamine Yamal en el actual campeón de Europa.

España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de España ante Arabia Saudita, válido por la fecha 2° del Grupo H del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online este importante duelo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver España vs Arabia Saudita GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de España vs Arabia Saudita?

El compromiso de los europeos contra el representante de Asia inicia a las 12:00 horas de Chile de este domingo 21 de junio, disputándose en Atlanta.

La previa la puedes disfrutar desde las 11:00 horas, donde habrá datos, formaciones y mucho más.