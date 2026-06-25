Otro gigante: El temido rival que enfrentaría Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial

Tras la gran victoria sobre Alemania, Ecuador comienza a sacar cuentas sobre su posible rival en la siguiente fase del Mundial.

Ecuador obtuvo una épica victoria este jueves al derrotar 2-1 a Alemania, quedando con vida en el Mundial al clasificar como uno de los ocho mejores terceros.

Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata le permitiron a La Tri llegar a 4 puntos, comenzando a analizar posibles rivales en los dieciseisavos de final.

¿Quién será el rival de Ecuador en la siguiente ronda del Mundial?

Los dirigidos por Sebastián Beccacece estarían jugando hasta el momento nada menos que con Inglaterra, selección que es líder del Grupo L.





El choque se daría el miércoles 1 de julio, aunque esto puede cambiar en caso de que Los Tres Leones caigan con Panamá en la fecha final de su zona.

Pese a que el oponente es uno de los favoritos de la cita planetaria, los sudamericanos no se intimidan y llegarían con la confianza arriba.

Cabe recordar que todos los cruces de la próxima ronda se definirán este sábado 27 de julio, día en que finalizará la primera fase.