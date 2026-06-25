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Ecuador vs Alemania | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

La Tri hizo historia y venció al cuadro germano en un dramático encuentro, dándole una tremenda alegría al fútbol sudamericano.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Ecuador logró un triunfo histórico en el Mundial 2026, derrotando 2-1 a Alemania y avanzó de ronda como uno de los mejores terceros.

La Tri vino de atrás y se recompuso de sus pobres actuaciones anteriores, sumando 4 puntos en su zona a la espera de que se oficialice su clasificación.

Nilson Angulo y Gonzalo Plata marcaron los goles para el elenco sudamericano, mientras que Leroy Sané convirtió para los germanos.

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