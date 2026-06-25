Ecuador vs Alemania | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

La Tri hizo historia y venció al cuadro germano en un dramático encuentro, dándole una tremenda alegría al fútbol sudamericano.

Ecuador logró un triunfo histórico en el Mundial 2026, derrotando 2-1 a Alemania y avanzó de ronda como uno de los mejores terceros.

La Tri vino de atrás y se recompuso de sus pobres actuaciones anteriores, sumando 4 puntos en su zona a la espera de que se oficialice su clasificación.

Nilson Angulo y Gonzalo Plata marcaron los goles para el elenco sudamericano, mientras que Leroy Sané convirtió para los germanos.