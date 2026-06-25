Ecuador vs Alemania: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Ecuador tiene la dura tarea de derrotar a Alemania para seguir con vida en el Mundial, partido que se juega en el imponente Metlife Stadium.

Ecuador se juega este jueves su última chance para seguir con vida en el Mundial, teniendo el difícil desafío de vencer a Alemania en el cierre del Grupo E.

Con solamente un punto en dos jornadas, La Tri sueña con dejar atrás el pobre empate con Curazao y dar un batacazo frente a uno de los favoritos para llegar a instancias definitivas.

La tarea no asoma nada sencilla debido al poderío mostrado por los germanos, quienes ya aseguraron el primer lugar de su zona.





Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Ecuador ante Alemania, válido por la fecha 3° del Grupo E del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán este cotejo de forma online y totalmente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Ecuador vs Alemania GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver al elenco sudamericano, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Ecuador vs Alemania?

El compromiso de los dirigidos por Sebastián Beccacece contra los europeos inicia a las 16:00 horas de Chile de este jueves 25 de junio, con la previa iniciando a las 15:00 horas.

El escenario en esta ocasión es el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que la árbitra designada por la FIFA fue la estadounidense Tori Penso.