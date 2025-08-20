 El resultado que necesita la U ante Independiente para avanzar a cuartos en la Copa Sudamericana - Chilevisión
El resultado que necesita la U ante Independiente para avanzar a cuartos en la Copa Sudamericana

Los Azules buscan volver a posicionarse en cuartos de final de la Copa Sudamericana después de 13 años. Para eso, debe aguantar la presión de un necesitado y cuestionado conjunto argentino.

Miércoles 20 de agosto de 2025 | 13:45

Universidad de Chile ya se encuentra en Buenos Aires con la misión de seguir con vida en la Copa Sudamericana, enfrentando a Independiente por el partido de vuelta de octavos de final. 

Los Azules llegan con un global a favor luego de vencer por la mínima a los de Avellaneda en el partido de ida disputado en el Estadio Nacional. Sin embargo, la historia aún no está cerrada. 

La ilusión es máxima en el conjunto laico, que deberá defender su clasificación contra un Independiente cuestionado por su bajo rendimiento, pero necesitado de puntos.

Los resultados que le sirven a la U para clasificar a cuartos en Copa Sudamericana 

La U necesita ganar o al menos empatar contra el Rojo, lo que le permitirá avanzar automáticamente a la siguiente ronda y meterse entre los ocho mejores de la Sudamericana. 

De perder, la situación se complica y hay dos escenarios:

  • Si bien los azules llegan con un 1-0 a favor al duelo de vuelta, una derrota por más de un gol de diferencia los dejaría completamente eliminados.
  • Un 1-0 en contra forzaría el alargue y una definición a penales. 

