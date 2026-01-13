El día de furia de Cristiano Ronaldo: Perdió un partido clave, lo sacaron e hizo polémico gesto - Chilevisión

Cristiano Ronaldo volvió a dar que hablar este lunes en Arabia Saudita, siendo protagonista en la derrota 3-1 del Al Nassr ante el Al Hilal por la liga local.

El cotejo era fundamental para el equipo del portugués, quienes ahora quedaron a siete puntos de su rival en la lucha por el liderato del torneo.

El histórico CR7 vivió de todo, abriendo la cuenta a los 42 minutos del primer tiempo en el gol 959 de su carrera, quedando cada vez más cerca de los 1.000 tantos.

Sin embargo, su equipo no pudo aguantar la ventaja y terminó cayendo en un duelo que incluyó la expulsión del arquero Nawaf Al Aqidi, lo que desató la furia del luso.

Cristiano Ronaldo hace polémico gesto de "robo"

Ronaldo fue reemplazado a los 83 minutos y no ocultó su frustración, mirando a la cámara y realizando un polémico gesto con su mano izquierda.

El ex Real Madrid y Manchester United deslizó que le estaban "robando" el encuentro, sonriendo de manera irónica en un momento que ya se volvió viral.

La situación podría traerle problemas al atacante de 40 años debido a que arriesga sanción, caso que será analizado en los próximos días.

Mira el video acá