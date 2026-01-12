Más problemas en el Manchester United: Club informó hackeo a redes sociales de Bruno Fernandes - Chilevisión

Al pésimo momento que vive a nivel deportivo, el Manchester United sufrió un nuevo dolor de cabeza con el hackeo a las redes sociales de Bruno Fernandes.

Las alarmas se encendieron horas después de la dolorosa derrota 2-1 de Los Diablos Rojos ante el Brighton por la FA Cup, quedando eliminado del torneo.

Tras la caída, los usuarios comenzaron a notar posteos atípicos del volante, uno de los pocos rescatables del equipo esta temporada.

Manchester United alertó hackeo de redes de Bruno Fernandes

Todo se dio en X (ex Twitter), donde el luso aparentemente publicó el mensaje "no te diviertes" y una imagen del triunfo 7-0 del Liverpool sobre su equipo hace algunos años, entre otras cosas.

"La cuenta de X de Bruno Fernandes ha sido hackeada. Los seguidores no deben interactuar con ninguna de las publicaciones ni mensajes directos", alertó el club.

La situación ocurre en un momento muy complejo del elenco de Old Trafford, a quienes solamente le queda la Premier League como competencia para el cierre de la campaña.

De hecho, el Manchester United ya despidió a inicios de enero al entrenador Ruben Amorin producto de los malos resultados.