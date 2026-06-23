Confirmado: Argentina tiene día y hora para su partido por dieciseisavos de final del Mundial

La Albiceleste aseguró el primer lugar del Grupo J con su victoria ante Austria, por lo que se trasladará a Miami para disputar la próxima fase de la cita planetaria.

Luego de asegurar el primer lugar del Grupo J por su triunfo 2-0 sobre Austria este lunes, la Selección Argentina tiene fecha y hora para su partido por dieciseisavos de final del Mundial.

La Albiceleste jugará el próximo viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile, trasladándose al Hard Rock Stadium de Miami.

Cabe recordar que los trasandinos cerrarán la primera ronda este sábado 27 de junio frente a Jordania a las 22:00 horas.





El posible rival de Argentina en la siguiente fase del Mundial

El vigente campeón chocará en la siguiente fase con el que termine segundo de la zona H, donde están España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Dado los resultados de las fechas iniciales, hay grandes chances de que Argentina se mida al elenco africano en un duelo que asoma bastante favorable.

De cara a este cruce, el entrenador Lionel Scaloni optaría por guardar jugadores en la definición del grupo y darle minutos a futbolistas que han sido suplentes.

Esto incluye el cuidar a Lionel Messi, goleador del certamen con 5 anotaciones que ha tenido un espectacular rendimiento a sus 38 años.