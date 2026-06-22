La fanaticada de La Albiceleste se volcó en elogios hacia el delantero, afirmando que están realmente ilusionados de cara a los próximos encuentros.

En llamas están los hinchas de Argentina tars el triunfo 2-0 ante Austria este lunes por el Mundial, donde se impusieron con un doblete de Lionel Messi.

El capitán de La Albiceleste otra vez se lució y marcó un doblete para su selección, consagrándose como el máximo artillero en toda la historia de las citas planetarias.

Como suele ocurrir con la escuadra trasandina, el choque fue seguido atentamente por los fanáticos que se deleitaron con La Pulga.





El desahogo de los hinchas tras nuevo triunfo de Argentina

Los aficionados del vigente monarca inflaron el pecho por su ídolo, remarcando que está en un momento espectacular que los hace soñar con la cuarta estrella.

“¿Hay gente que aún discute que es el mejor de la historia?”, “me deja sin palabras” o “inmenso” son solamente algunos de los comentarios que hay en la cuenta oficial de X de la Selección Argentina.

Sin embargo, hay detractores que estallaron por el penal cobrado en el inicio del cotejo, que fue fallado por Messi, y que insistieron en que “es una burla”.

El próximo desafío de Argentina será el sábado 27 de junio, día en que chocará contra Jordania desde las 22:00 horas por la última fecha del Grupo J.

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