Argentina vs Austria: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Argentina se mide a Austria en su segunda presentación por el Mundial 2026, partido que se juega en Dallas y que puede ser histórico para Lionel Messi.

Argentina vuelve a la cancha este lunes para su segunda presentación en el Mundial, enfrentando a Austria en un partido clave por el Grupo J.

Tras la sólida victoria ante Argelia en el estreno, La Albiceleste va por una nueva victoria de la mano de Lionel Messi que puede transformarse en el máximo goleador en la historia de las citas planetarias en caso de convertir.

El rival en esta oportunidad es el conjunto europeo, quienes tienen jugadores de experiencia y que viene de vencer a Jordania la fecha anterior.





Argentina vs Austria por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Austria será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online este importante duelo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Argentina vs Austria GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a La Albiceleste, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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¿A qué hora es el partido de Argentina vs Austria?

El compromiso del actual campeón contra el Das Team inicia a las 13:00 horas de Chile de este lunes 22 de junio, donde puedes vivir la previa desde las 12:00 horas por Chilevisión.

El recinto para este esperado choque es el Dallas Stadium, también conocido como AT&T Stadium en el que se esperan cerca de 80 mil hinchas.