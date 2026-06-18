No le agradó nada: Chiqui Tapia responde a burla en redes y saca chapa de “campeón del mundo”

El presidente de la AFA arremetió con una contundente frase luego de recibir un comentario por su peso, recordando el título conseguido en el Mundial 2022.

Claudio “Chiqui” Tapia nuevamente dio que hablar. En esta ocasión, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió con todo a una burla en redes sociales.

La situación se dio luego del triunfo 3-o de Argentina sobre Argelia en el debut por el Mundial, donde Lionel Messi brilló con un triplete que enloqueció a los hinchas.

Tras el cotejo, el dirigente trasandino subió un video a su Instagram en el que se mostró con el balón del hat-trick y con lentes de sol.





La contundente respuesta de Chiqui Tapia ante burla en redes

Ante esto, la cuenta “Posta_sports” se burló del estado físico del directivo y señaló: “No distingo cuál es la pelota”, generando la molestia de Tapia.

El presidente de la AFA no lo dejó pasar y contestó: “La redonda de colores. El de lentes (es) el presidente campeón del mundo”.

El ex dirigente de Barracas Central, que comanda el fútbol argentino desde el 2017, actualmente está siendo investigado por presunto lavado de dinero junto a otros cercanos.

Pese a esto, el involucrado se ha mostrado tranquilo y está acompañando en el Estados Unidos a La Albiceleste en la búsqueda de repetir el título de Qatar 2022.

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