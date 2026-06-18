Canadá vs Qatar: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Canadá se mide a Qatar buscando aprovechar la localía en el Grupo B del Mundial, partido que se juega ante una multitud en Vancouver.

Canadá y Qatar juegan este jueves un partido fundamental por el Mundial, buscando su primera victoria que les pemita escalar en el Grupo B.

Uno de los anfitriones de la cita planetaria arriban luego del agónico empate con Bosnia, misma situación que la selección dirigida por Julen Lopetegui que sorprendió en el debut al venir de atrás e igualar frente a Suiza.

El choque tiene sabor especial para Chile debido a que está el árbitro nacional Cristián Garay, quien está acompañado por José Retamal y Miguel Rocha como jueces asistentes.





Canadá vs Qatar por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Canadá ante Qatar por el Grupo B del Mundial será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este encuentro lo puedes seguir online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Canadá vs Qatar GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar de este encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Canadá vs Qatar?

El compromiso de The Canucks contra el representante de Asia comienza a las 18:00 horas de Chile de este jueves 18 de junio, disputándose en el BC Place Stadium de Vancouver.

La previa la puedes disfrutar a partir de las 17:00 por Chilevisión, donde encontrarás todos los detalles del crucial cotejo.