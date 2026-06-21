Bélgica vs Irán | Mejores momentos, resumen y compacto del partido por el Mundial

Bélgica e Irán empataron en un intenso 0-0 durante un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Bélgica e Irán repartieron puntos tras igualar 0-0 en un intenso duelo válido por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Las figuras del partido fueron Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand, quienes mantuvieron el empate con intervenciones decisivas. El belga evitó la caída de su arco en varias oportunidades, mientras que el iraní firmó una espectacular atajada en área chica que frustró el gol de los Diablos Rojos.





Pese a jugar gran parte del complemento con un hombre menos por expulsión, Bélgica resistió la presión iraní y conservó el cero.

Irán incluso llegó a celebrar un gol de Mehdi Taremi, pero la conquista fue anulada por posición de adelanto tras revisión del VAR.