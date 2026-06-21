El camino a la final del Mundial 2026: Revisa los cruces de las fases eliminatorias

Las selecciones ya están haciendo cálculos para conocer a sus próximos rivales en las siguientes instancias del mundial que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

A más de una semana del inicio del Mundial 2026, ya hay selecciones que aseguraron su paso a los 16avos de final de la competencia y están a la espera de rivales para seguir en competencia.

Por ello, los siguientes partidos son claves para conocer cuáles son los cuadros que se enfrentarán en las próximas rondas y cómo afrontarán el fixture.

El camino para alcanzar la final del Mundial 2026

Con el objetivo de llegar al encuentro del 19 de julio en el Estadio de Nueva York, donde se desarrollará la definición del campeonato mundial, los países ya sacan sus calculadoras para saber quién podría ser su próximo rival.

Ante ello, ya se conoce el cuadro de las fases venideras y quiénes la compondrán, dependiendo de la posición en que queden en sus respectivos grupos y el puntaje obtenido.

Selecciones que matemáticamente ya aseguraron su paso a los dieciseisavos de final: Alemania, Estados Unidos y México.

Todos los grupos y países que componen el Mundial 2026

Con el próximo calendario claro y establecido por la FIFA, ya es posible proyectar cuáles serán los próximos enfrentamientos que tendrán las naciones.