Bélgica se salva de la decepción total ante Egipto: Lukaku fuerza autogol para rescatar empate en el Mundial 2026

El delantero del conjunto belga ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo iba perdiendo por la cuenta mínima y logró poner presión en el arco egipcio para el 1-1.

Bélgica y Egipto repartieron puntos tras empatar 1-1 en la primera fecha del Grupo G de la Copa Mundial 2026 que se disputó en Seattle, Estados Unidos.

Los Faraones se pusieron 1-0 arriba al minuto 19, gracias a la acción de Emam Ashour. El mediocampista se la jugó con un latigazo fuera del área y sorprendió con un remate que se le hizo imposible al arquero Thibaut Courtois.

En el segundo tiempo los Diablos Rojos buscaron con insistencia el arco rival, pese al dominio de Egipto, y luego de varias jugadas de peligro encontraron su recompensa.





Fue al minuto 66 cuando Mohamed Hany anotó un autogol intentando despejar un remate de Romelu Lukaku, quien se generó la ocasión de gol tras menos de un minuto en el campo de juego.

¿Cuándo vuelven a jugar Bélgica y Egipto por el Mundial?

El próximo partido de Bélgica por el Grupo G será ante la Selección de Irán, el domingo 21 de junio a las 15:00 horas.

El mismo día, Egipto se medirá ante Nueva Zelanda a partir de las 21:00 horas.

Ambos equipos inauguraron su grupo, por lo que lideran la tabla con una unidad cada uno.