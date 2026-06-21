Bélgica vs Irán: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Bélgica e Irán se medirán en un partido clave por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.

Este domingo Bélgica e Irán protagonizarán un partido clave por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles, Estados Unidos.

Ambos elencos llegan a este partido con solo un punto en la tabla. Los Diablos Rojos vienen de empatar por 1-1 ante Egipto en su estreno, mientras que Irán llega con un 2-2 ante Nueva Zelanda en la primera fecha.

El duelo entre los europeos y asiáticos inicia a las 15:00 horas (de Chile) de este domingo 21 de junio y podrás disfrutar la previa de este partido desde las 14:00 horas por la señal de Chilevisión.





Bélgica vs Irán por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El esperado partido de Bélgica ante Irán, válido por la fecha 2° del Grupo G del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Bélgica vs Irán GRATIS

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Bélgica vs Irán por el Mundial 2026: Sigue aquí el minuto a minuto

El partido de Bélgica ante Irán lo puedes seguir de forma online y totalmente GRATIS acá con el minuto a minuto.