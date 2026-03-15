Barcelona vs Sevilla: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de Alexis Sánchez por Liga de España - Chilevisión

Barcelona y Sevilla juegan un atractivo partido por la liga española este domingo, lo que marca un nuevo cruce de Alexis Sánchez con su ex club.

El Nervionense de Maravilla y Gabriel Suazo no ha podido mantener la regularidad esta temporada, aunque apuesta a sumar puntos para seguir escapando de la zona baja.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que el rival es el líder de LaLiga que pretende mantener la ventaja sobre el Real Madrid.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Barcelona vs Sevilla?

El partido del Barcelona ante el Real Madrid, válido por la fecha 28° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal ESPN 3.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá el gran choque de manera online. Para eso, tienes que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Barcelona y Sevilla por la liga española

El compromiso de Los Catalanes contra el conjunto andaluz inicia a las 12:15 horas de Chile de este domingo 15 de marzo.

El estadio en esta ocasión es el mítico Camp Nou, recinto que aumentó su capacidad y que espera recibir a cerca de 62 mil hinchas.