El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre dura goleada ante el Barcelona - Chilevisión

El Sevilla FC de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió una dura goleada tras caer por 5-2 ante el FC Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por la fecha 28 de LaLiga.

El tocopillano no tuvo un buen reencuentro con su exclub, puesto que el cuadro catalán demostró ser superior desde el arranque. Con una presión alta y mayor intensidad de juego, los dirigidos por Hansi Flick dominaron y aseguraron el marcador en la primera mitad.

Con esta derrota, los sevillanos profundizan la irregular campaña que arrastran desde comienzos de año y se complican en la parte media baja de la tabla de posiciones.

Sevilla de Alexis y Suazo sufre por goleada frente al Barcelona

El Barcelona golpearía temprano durante la primera mitad, puesto que al minuto 8 Raphinha abriría la cuenta desde los doce pasos.

Diez minutos más tarde, en el minuto 19, sería el propio Raphinha quien nuevamente ampliaría la ventaja luego de que el árbitro cobrara penal en contra de Joao Cancelo.

Cuando el primer tiempo parecía resuelto, al minuto 43, Dani Olmo culminó una jugada colectiva de los catalanes para marcar el 3-0.

En los descuentos, el conjunto sevillano despertaría para poner el 3-1 parcial antes del descanso.

Ya en el complemento, con Alexis jugando los 90 minutos, el Sevilla buscó acortar la distancia en el marcador, pero Raphinha se encargaría de frustrar sus intenciones tras marcar el 4-1 al minuto 54.

El 5-1 sería obra de Cancelo al minuto 67 tras una veloz corrida y una definición precisa que sellaba la victoria.

Finalmente, cuando el partido ya expiraba, al minuto 89, Djibril Sow descontó para el Sevilla para cerrar las cosas en un 5-2 que solo complica a los andaluces.