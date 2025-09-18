Alianza Lima vs Universidad de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana - Chilevisión

La Universidad de Chile continúa su camino en la Copa Sudamericana 2025 y se prepara para un desafío clave en los cuartos de final: enfrentar a Alianza Lima en condición de visitante.

Los azules llegan con confianza tras levantar la Supercopa en su reciente triunfo frente a Colo Colo, y buscan dar un nuevo golpe internacional en el certamen continental.

El encuentro promete gran intensidad, con ambos equipos luchando por un cupo en semifinales y con la expectativa de un choque vibrante en Lima.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alianza Lima vs Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile, válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN.

Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro de manera ONLINE a través de la plataforma Disney+, disponible para suscriptores del plan premium.

Hora del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile por Copa Sudamericana

El compromiso de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

El duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú. El partido de vuelta está programado para el jueves 25 de septiembre en Santiago, donde la U buscará sellar su paso a semifinales.