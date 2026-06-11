A qué hora juegan HOY México vs Sudáfrica el primer partido del Mundial

México da inicio al esperado Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A, zona que completan Corea del Sur y República Checa.

Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026, con México y Sudáfrica disputando el esperado primer partido.

Los Aztecas, uno de los anfitriones del torneo, se enfrentan en su territorio a los Bafana Bafana, repitiendo la inauguración de la cita planetaria del 2010 en la que igualaron 1-1.

El choque es válido por el Grupo A del certamen, zona que completan Corea del Sur y República Checa que se miden esta misma jornada.





Mundial 2026: ¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?

El partido de México ante Sudáfrica comienza a las 15:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio.

El recinto para este histórico encuentro es el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde se esperan cerca de 80 mil hinchas.

¿Dónde ver el partido de México vs Sudáfrica?

El duelo de El Tri contra los africanos será transmitido en vivo por Chilevisión, con la previa comenzando a las 13:00 horas en la que podrás ver la gran ceremonia de inauguración.

Adicionalmente, el cotejo lo podrás ver por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.