A qué hora juega HOY Argentina vs Austria partido por el Mundial 2026

De la mano de Lionel Messi, Argentina busca ratificar su gran inicio en el Mundial en un duro encuentro ante Austria en Dallas.

Argentina quiere asegurar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial. Tras el buen triunfo sobre Argelia, La Albiceleste se mide a Austria en un esperado partido.

El actual campeón pretende ratificar el favoritismo en esta cita planetaria de la mano de Lionel Messi, quien podría seguir rompiendo récords frente a un rival que también ganó en el estreno.

Si llega a anotar, La Pulga superará a Miroslav Klose y se convertirá en el máximo goleador en toda la historia del certamen.





Mundial 2026: ¿A qué hora juega Argentina vs Austria?

El partido de Argentina ante Austria por el Mundial 2026 comienza a las 13:00 horas de Chile de este lunes 22 de junio.

El recinto para este choque es el Dallas Stadium, donde se espera una verdadera multitud alentando a los trasandinos.

¿Dónde ver el partido de Argentina vs Austria?

El duelo del combinado sudamericano contra los europeos será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, el gran encuentro será emitido de manera online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.