U. de Chile vs Unión Española: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile recibe a Unión Española en un partido crucial por la Liga de Primera, chocando este sábado en el Estadio Nacional.

Los Azules afrontan su último desafío antes de medirse a Independiente por la Copa Sudamericana, donde no pueden seguir dejando puntos en el camino si quieren seguir peleando el título.

Por su parte, Los Hispanos están obligados a ganar para salir de la zona descenso, lucha en la que están con Limache, Deportes Iquique y La Serena.

Cómo ver el partido de U. de Chile vs Unión Española EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Unión Española, válido por la fecha 19° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, este importante choque también será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que debes acceder con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Unión Española por la Liga de Primera

El compromiso del Romántico Viajero contra la Furia Roja inicia a las 15:00 horas de Chile de este sábado 9 de agosto.

El escenario es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado para el cotejo fue Diego Flores.