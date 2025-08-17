U. de Chile vs Audax Italiano: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile sigue su camino en la Liga de Primera, midiéndose este domingo a Audax Italiano buscando no perderle pisada al líder Coquimbo Unido.

Los Azules llegan a este encuentro con el ánimo arriba tras haber derrotado a Independiente en la Copa Sudamericana, ilusionándose con avanzar a los cuartos de final.

El choque está marcado por el cruce con Eduardo Vargas, quien sonó como refuerzo de los laicos y que de manera sorpresiva terminó fichando por los Itálicos.

Cómo ver el partido de U. de Chile vs Audax Italiano EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Audax Italiano, válido por la fecha 20° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, este importante choque también será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que debes acceder con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Audax Italiano por la Liga de Primera

El compromiso del Romántico Viajero contra el conjunto de colonia inicia a las 12:30 horas de Chile de este domingo 17 de agosto.

El cotejo se juega en el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado fue Piero Maza.