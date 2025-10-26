U. Católica vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

La UC se enfrenta a la U en el Claro Arena, duelo que es determinante en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Domingo 26 de octubre de 2025 | 09:15
Universidad Católica recibe este domingo a Universidad de Chile en el esperado clásico por la Liga de Primera, partido que es clave de cara a la recta final de la temporada.
Los Cruzados llegan encendidos al acumular seis triunfos consecutivos, apostando a ganar en un duelo trascendental para ambos pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Por el otro lado, Los Azules tienen la mente puesta en las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús, aunque no se olvidan del torneo local.
El partido de Universidad Católica ante Universidad de Chile, válido por la fecha 25° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.
El compromiso de La Franja contra el Romántico Viajero inicia a las 12:30 horas de Chile este domingo 26 de octubre.
El escenario para el gran Clásico Universitario es el Claro Arena, mientras que el árbitro designado fue Juan Lara Luco.