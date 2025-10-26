U. Católica vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad Católica recibe este domingo a Universidad de Chile en el esperado clásico por la Liga de Primera, partido que es clave de cara a la recta final de la temporada.

Los Cruzados llegan encendidos al acumular seis triunfos consecutivos, apostando a ganar en un duelo trascendental para ambos pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Por el otro lado, Los Azules tienen la mente puesta en las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús, aunque no se olvidan del torneo local.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs U. de Chile?

El partido de Universidad Católica ante Universidad de Chile, válido por la fecha 25° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y U. de Chile por la Liga de Primera

El compromiso de La Franja contra el Romántico Viajero inicia a las 12:30 horas de Chile este domingo 26 de octubre.

El escenario para el gran Clásico Universitario es el Claro Arena, mientras que el árbitro designado fue Juan Lara Luco.