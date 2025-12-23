Quién era Jorge Cortés, el histórico ex jugador de Everton que pasó por Colo Colo - Chilevisión

El fútbol chileno tuvo una triste noticia este lunes, día en que se confirmó la muerte de Jorge Cortés, histórico arquero de Everton de Viña del Mar.

El ex futbolista perdió la vida a los 60 años producto de las secuelas de un infarto, noticia que fue confirmada por su hijo a través de una carta.

Tras la confirmación del deceso, Los Ruleteros se expresaron en redes sociales y enviaron las condolencias a sus familiares y cercanos.

¿Quién era Jorge Cortés?

Nacido en 1965, el otrora guardameta fue una verdadera leyenda de conjunto Oro y Cielo al disputar 298 partidos en su extensa carrera.

Con el elenco de la ciudad jardín, Cortés tuvo un espectacular registro en 1985 al aguantar 988 minutos sin recibir goles, registro que lo mantiene en el tercer puesto del podio histórico del torneo nacional.

En este aspecto, el ex jugador es superado solamente por Eduardo Fournier (1.012) y José María Buljubasich que rompió la marca el 2005 con 1.352 minutos en Universidad Católica.

Además de su paso por Everton, el ex arquero pasó por Colo Colo, Palestino y Regional Atacama, dedicándose al fútbol formativo una vez retirado del profesionalismo.