"Magro registro": La negra estadística de la UC frente a Colo Colo en los últimos 5 minutos de partido - Chilevisión

Albos y cruzados se enfrentarán este sábado 16 de agosto en el Estadio Monumental, recinto donde los de la franja no ganan desde hace cinco años con una inédita estadística.
Jueves 14 de agosto de 2025 | 17:25
Este sábado, el Estadio Monumental será el epicentro del clásico 188 entre Colo Colo y Universidad Católica en un encuentro válido por la fecha 20° del Torneo Nacional.
Tanto albos como cruzados llegan con 27 puntos en la tabla y con la necesidad de sumar de a tres si quieren optar a un cupo de copa internacional.
A la vez, Universidad Católica buscará romper una racha negra de visita frente a Colo Colo; los cruzados no ganan desde hace cinco años en Pedreros y, salvo un empate, cada partido lo han perdido en los últimos cinco minutos de juego.
Según las estadísticas, la UC no gana en el Monumental desde febrero de 2020, cuando se impuso por 2-0 frente a los albos.
Sin embargo, existe otro dato revelador: De los cuatro partidos disputados hasta la fecha, la UC ha perdido tres y todos en los últimos cinco minutos.
Universidad Católica y Colo Colo se enfrentarán este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
El trascendental cotejo del Popular contra La Franja será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.
Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este importante choque de manera online. Para esto, tienes que ingresar con tu usuario y clave.