"Magro registro": La negra estadística de la UC frente a Colo Colo en los últimos 5 minutos de partido - Chilevisión

Este sábado, el Estadio Monumental será el epicentro del clásico 188 entre Colo Colo y Universidad Católica en un encuentro válido por la fecha 20° del Torneo Nacional.

Tanto albos como cruzados llegan con 27 puntos en la tabla y con la necesidad de sumar de a tres si quieren optar a un cupo de copa internacional.

A la vez, Universidad Católica buscará romper una racha negra de visita frente a Colo Colo; los cruzados no ganan desde hace cinco años en Pedreros y, salvo un empate, cada partido lo han perdido en los últimos cinco minutos de juego.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los partidos que la UC perdió en los últimos 5 minutos de juego

Según las estadísticas, la UC no gana en el Monumental desde febrero de 2020, cuando se impuso por 2-0 frente a los albos.

Sin embargo, existe otro dato revelador: De los cuatro partidos disputados hasta la fecha, la UC ha perdido tres y todos en los últimos cinco minutos.

El primero fue en el año 2021, cuando, tras ir empatando 1-1, Javier Parraguez marcó el 2-1 a favor de los albos en el minuto 90' .

. El segundo fue en el año 2023 cuando Damián Pizarro le dio el triunfo a Colo Colo al minuto 97' .

. El tercero fue en octubre de 2024, cuando Javier Correa marcó el 1-0 definitivo para los albos en el minuto 86'.

¿Cuándo es el clásico entre Colo Colo vs Universidad Católica?

Universidad Católica y Colo Colo se enfrentarán este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. Católica?

El trascendental cotejo del Popular contra La Franja será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este importante choque de manera online. Para esto, tienes que ingresar con tu usuario y clave.