Se vienen más Genkidamas: La U ratifica la continuidad de Javier Altamirano para el próximo año - Chilevisión

Tras vencer a Alianza Lima y clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, los hinchas de Universidad de Chile recibieron otra positiva noticia con una de sus figuras.

Se trata de Javier Altamirano, quien extenderá su permanencia en el club debido a que Los Azules compararán parte de su pase a Estudiantes de La Plata.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, confirmó la noticia. "Durante la semana firmamos y Javi ya es jugador de la U para el año que viene".

"Estamos muy contentos con él. Jugó un partidazo, hizo un golazo", agregó el dirigente, quien recalcó que "teníamos una opción de compra por el 50% del pase y la ejercimos. Estará por un buen tiempo acá".

Desde su llegada al Romántico Viajero a principios del 2025, el volante de 26 años ha jugado 34 partidos en los que marcó 7 goles.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en la Copa Sudamericana?

El rival de la U en las semifinales de la Sudamericana será Lanús, serie que comenzará la semana del 22 de octubre en Chile.

En tanto, la revancha se disputará una semana después en Buenos Aires, Argentina.