 La Serena vs U. de Chile: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera - Chilevisión
La Serena vs U. de Chile: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera

La U se mide a Deportes La Serena por la fecha 23° de la Liga Primera, partido que se disputa en el Estadio La Portada.

Domingo 28 de septiembre de 2025 | 11:19

Universidad de Chile busca recuperar el camino de la victoria en la Liga de Primera, visitando este domingo a Deportes La Serena.

Tras su histórica clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, Los Azules pretenden sumar puntos vitales que le permitan meterse en zona de acceso directo a la próxima Copa Libertadores.

Por el otro lado está el Granate, conjunto que atraviesa una muy mala racha y que necesita ganar a toda costa para alejarse del descenso.

Cómo ver el partido de La Serena vs U. de Chile EN VIVO y ONLINE

El partido de Deportes La Serena ante Universidad de Chile, válido por la fecha 23° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, este importante choque también será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que debes acceder con tu usuario y clave.

Hora del partido entre La Serena y U. de Chile por la Liga de Primera

El compromiso de Los Papayeros contra el Romántico Viajero inicia a las 15:00 horas de Chile de este domingo 28 de septiembre.

El escenario del crucial duelo es el Estadio La Portada de La Serena, mientras que el árbitro designado fue Mathias Riquelme.

