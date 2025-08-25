La respuesta de la U a polémico video de Independiente: “Justificar lo injustificable” - Chilevisión

Universidad de Chile respondió al polémico video publicado por Independiente, quienes deslizaron responsabilidad a los hinchas azules de los fatíficos incidentes ocurridos el pasado miércoles 20 de agosto.

En dicha jornada, el partido que ambos clubes disputaron por la Copa Sudamericana fue cancelado a raíz de los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América, lo que derivó en que varios fanáticos terminaran con lesiones.

En una pieza audiovisual, el Rojo mencionaba que la parcialidad visitante "sembró la violencia" y que "será una oportunidad para que, de ahora en adelante, ningún hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos".

La U contesta a Independiente y condena violencia

Ante esto, el Romántico Viajero contestó con un video en el que aclaró su postura: "En la U condenamos la violencia en todo momento", señalaron.

Mostrando imagénes de su afición y de algunos de sus jugadores, el elenco nacional afirmó que su postura es "tener paz" en todos los recintos deportivos.

"Condenamos la violencia, venga de donde venga. Mostrar sólo a los violentos para justificar lo injustificable también es violencia", agregaron.

El registro fue acompañado por la canción "Quiero Paz" de Eduardo Gatti y se extiende por poco más de un minuto.

Mira el video acá