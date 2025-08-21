ANFP habló: Exigen aplicar altas sanciones por las agresiones que “exceden todo tipo de límites” - Chilevisión

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió este jueves un comunicado repudiando los hechos de violencia que se registraron durante el partido de ayer entre Universidad de Chile e Independiente, en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

En el escrito, desde la organización, exigieron a las autoridades argentinas que "se esclarezcan cuanto antes los hechos".

Producto de los incidentes, se mantienen 98 hinchas azules detenidos y siete hospitalizados con lesiones de diversa gravedad.

Comunicado de la ANFP ante lo ocurrido en partido de la U vs Independietne

En el comunicado, la ANFPmanifestó su "total apoyo" y solidaridad con Universidad de Chile y sus hinchas.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile"

"Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte".

"Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables", concluyeron.