Everton vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera
Everton y Universidad de Chile saltan a la cancha por la fecha 10° de la Liga de Primera, partido que se juega en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Everton recibe a Universidad de Chile en un nuevo partido por la Liga de Primera, midiéndose este sábado por la fecha 10°.
Los Ruleteros acumulan tres encuentros sin conocer la victoria, por lo que apuestan a vencer a Los Azules y dar un importante salto en la tabla de posiciones.
Por su parte, el cuadro laico necesita ganar para no perder terreno en la parte alta, aunque llega con importantes bajas como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de Everton vs U. de Chile?
El partido de Everton ante Universidad de Chile, válido por la fecha 10° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Adicionalmente, este esperado encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.
Hora del partido entre Everton y U. de Chile por la Liga de Primera
El compromiso del Oro y Cielo contra el Romántico Viajero inicia a las 17:30 horas de Chile de este sábado 18 de abril.
El estadio para este cotejo es el Sausalito de Viña del Mar, mientras que el árbitro designado fue Cristián Garay, nominado para dirigir el Mundial 2026.