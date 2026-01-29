Despedida Pepe Rojas: A qué hora es HOY el último partido del ex capitán de la U - Chilevisión

José "Pepe" Rojas tiene este jueves su esperada despedida del fútbol profesional, poniendo fin a una exitosa carrera en la que se convirtió en un referente de Universidad de Chile.

El defensor dejó de jugar activamente el 2021, luego de estar dos temporadas en Curicó Unido y anteriormente en Huachipato.

La jornada cuenta con la presencia de grandes invitados, entre los que están figuras azules de la talla de Diego Rivarola, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, David Pizarro y Leonardo Rodríguez.

A qué hora es HOY la despedida de Pepé Rojas

El partido de despedida de José Pepe Rojas inicia a las 20:00 horas de Chile de este jueves 29 de enero, aunque la jornada comienza a las 17:00 horas con diversos shows.

El escenario es el Estadio Nacional, recinto en el que se espera un gran marco de público para homenajear al ex capitán del Romántico Viajero.

El palmarés de Pepe Rojas en la U

En su paso por la U, el otrora zaguero ganó nada menos que 10 títulos, incluyendo la Copa Sudamericana 2011 en la que fue titular indiscutido.

Además, el central disputó 24 encuentros con la Selección Chilena, obteniendo la Copa América 2015 en nuestro país.