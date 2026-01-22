De Emiliano Vecchio a Brian Fernández: Los grandes fichajes “fantasma” del fútbol chileno - Chilevisión

Emiliano Vecchio confirmó que no continuará en Unión Española, despidiéndose del club a solamente tres semanas de haber sido oficializado.

El volante acusó a Los Hispanos de incumplimientos en su contrato, por lo que decidió regresar a Argentina y no ser parte de la dura campaña que tendrá el equipo en la Primera B.

El frustado retorno del argentino al elenco de Independencia trajo a la memoria casos similares, donde futbolistas fueron presentados y hasta entrenaron, pero no llegaron a debutar por diferentes razones.

Brian Fernández, el antecesor de Emiliano Vecchio

Brian Fernández fue el que generó más ruido previo a Vecchio. El trasandino fue anunciando como fichaje estrella de Coquimbo Unido en enero del 2025.

Sin embargo, el atacante desapareció a las dos semanas y decidió no venir a Chile, repitiendo un comportamiento que tuvo con San Luis de Quillota dos años antes.

Uno de los que más ha "sufrido" en este tema es Universidad Católica, conjunto que tenía abrochados a Ever Cantero, Luis "Pupi" Salmerón e Isaac Mina en diferentes mercados de pases.

Por singulares motivos, ninguno de ellos llegó a jugar un solo minuto con Los Cruzados y se fueron a los pocos días. El caso más curioso es de Salmerón, quien viajó a Argentina a solucionar "problemas personales" y nunca regresó.

Lista de los grandes "fichajes" fantasmas

Emiliano Vecchio a Unión Española (2026): No debutó y se fue a las pocas semanas.

Brian Fernández a Coquimbo (2025): No debutó y se fue a las pocas semanas.

Luis Salmerón a Universidad Católica (2009): No debutó y se fue acusando "problemas personales".

Ever Cantero a Universidad Católica (2006): Se le detectaron problemas de salud.

Isaac Mina a Universidad Católica (2010): El jugador prefirió quedarse en Ecuador.

Juan Carlos Gaete a Colo Colo (2019): No se presentó, se fue a préstamo y al final sí jugó el 2021.

