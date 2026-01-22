De Emiliano Vecchio a Brian Fernández: Los grandes fichajes “fantasma” del fútbol chileno - Chilevisión

El volante argentino fue el último en sumarse a una curiosa lista de jugadores que se fueron de su club antes de debutar. Las razones son bastante particulares.
Jueves 22 de enero de 2026 | 11:02
Emiliano Vecchio confirmó que no continuará en Unión Española, despidiéndose del club a solamente tres semanas de haber sido oficializado.
El volante acusó a Los Hispanos de incumplimientos en su contrato, por lo que decidió regresar a Argentina y no ser parte de la dura campaña que tendrá el equipo en la Primera B.
El frustado retorno del argentino al elenco de Independencia trajo a la memoria casos similares, donde futbolistas fueron presentados y hasta entrenaron, pero no llegaron a debutar por diferentes razones.
Brian Fernández fue el que generó más ruido previo a Vecchio. El trasandino fue anunciando como fichaje estrella de Coquimbo Unido en enero del 2025.
Sin embargo, el atacante desapareció a las dos semanas y decidió no venir a Chile, repitiendo un comportamiento que tuvo con San Luis de Quillota dos años antes.
Uno de los que más ha "sufrido" en este tema es Universidad Católica, conjunto que tenía abrochados a Ever Cantero, Luis "Pupi" Salmerón e Isaac Mina en diferentes mercados de pases.
Por singulares motivos, ninguno de ellos llegó a jugar un solo minuto con Los Cruzados y se fueron a los pocos días. El caso más curioso es de Salmerón, quien viajó a Argentina a solucionar "problemas personales" y nunca regresó.
Casos de chilenos en el extranjero: