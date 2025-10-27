Colo Colo vs Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo recibe a Deportes Limache este lunes en un partido crucial de cara a su futuro, buscando tomar confianza en la Liga de Primera.

Tras la derrota ante Coquimbo Unido la semana pasada, el Cacique no tiene margen de error y debe vencer al Cervecero si quiere seguir con opciones de clasificar a copas internacionales.

Por el otro lado, el Tomatero apuesta a dar el golpe y rescatar puntos vitales en su lucha por evitar el descenso.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido de Colo Colo ante Deportes Limache, válido por la fecha 25° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el duelo de la Liga de Primera de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y Deportes Limache por la Liga de Primera

El compromiso de Los Albos contra el elenco de la Región de Valparaíso inicia a las 18:00 horas de este lunes 27 de octubre.

El escenario para el esperado duelo es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado fue Diego Flores.