¿Ayuda divina? El inusual ritual de un técnico azul antes del Superclásico con Colo Colo - Chilevisión

Durante la previa del Superclásico edición 198, donde Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan por la fecha 22° de la Liga de Primera, un miembro del cuerpo técnico de La U realizó un particular ritual.

Y es que el trabajador fue captado esparciendo agua bendita por todo el campo de juego del Estadio Monumental a solo minutos de que comenzara el partido.

La acción generó diversas reacciones en redes sociales de aquellos que lo apoyaron y otros que simplemente se burlaron.

"Son un chiste", "con optimismo y fe", "me parece bien" y "qué tontería", fueron algunos de los comentarios que recibió el miembro del cuerpo técnico.

Este es el primer partido que juegan los azules tras la tragedia en Avellaneda, donde los hinchas del equipo laico fueron violentemente golpeados por hinchas de Independiente. Debido a esto, y ante petición de la U, se decidió suspender el partido ante Everton por el campeonato nacional.