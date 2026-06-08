Con los grandes afuera: Así quedaron los cruces de semifinales de la Copa de la Liga

Este fin de semana se definieron las llaves de la siguiente ronda del torneo. El campeón obtendrá pasajes para la Copa Libertadores 2027.

La Copa de la Liga conoció este fin de semana a sus cuatro equipos clasificados a la siguiente ronda, quedando establecidos los cruces de semifinales.

Coquimbo Unido, Unión La Calera, O’Higgins y Ñublense fueron los elencos que accedieron a esta nueva fase, ilusionándose con obtener la primera versión de este torneo.

Los choques se definieron a partir de cómo terminó cada club en la Liga de Primera 2025, por lo que Los Piratas y el Capo de Provincia serán locales en la vuelta.





Un aspecto llamativo es que Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, los tres grandes del país, quedaron eliminados debido a que solamente avanzaba uno por grupo.

Vale recordar que el ganador de este certamen asegurará su presencia en la Copa Libertadores 2027.

Así se jugarán las semifinales de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido vs Unión La Calera

O’Higgins vs Ñublense

Dichas llaves se jugarán entre el 6 y el 15 de julio.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa de la Liga?

La final de la Copa de la Liga, que es a partido único, quedó fijada para el sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.