U. Católica vs Boca Juniors: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores

Universidad Católica recibe a Boca Juniors buscando dar el primer golpe en la fase de grupos de la Copa Libertadores, partido que se juega en el Claro Arena.

Universidad Católica hace su esperado estreno en la Copa Libertadores, debutando en la fase de grupos nada menos que contra Boca Juniors.

Los Cruzados sueñan con dar el batacazo y vencer al Xeneize, apostando a pegar primero en una compleja zona que completan Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Daniel Garnero coloca todas sus esperanzas en el goleador Fernando Zampedri, quien ha tenido un espectacular comienzo de año al marcar 14 tantos.





U. Católica vs Boca Juniors por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Universidad Católica ante Boca Juniors será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que tendrás una amplia cobertura en todas nuestras plataformas.

Además de la TV abierta, el encuentro por Copa Libertadores lo puedes ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver U. Católica vs Boca Juniors GRATIS

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¿A qué hora es el partido de U. Católica vs Boca Juniors?

El compromiso de La Franja contra la escuadra argentina inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 7 de abril, disputándose en el Estadio Claro Arena.