Reportan que hincha de Boca sufrió violento asalto en Vitacura: Lo amenazaron un arma de fuego
La víctima asistió al hotel de concentración del plantel Xeneize, siendo abordado pro sujetos que habrían utilizado ropa alusiva a Colo Colo.
Una grave situación fue reportada en la previa del partido entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Copa Libertadores, luego de que se informara que un hincha sufrió un violento asalto en Vitacura.
Según consignó AS Chile, un fanático del Xeneize, que había acudido al hotel de concentración del plantel, fue abordado por siete delincuentes en la intersección de las calles Kennedy y Vitacura.
Los sujetos sustrajeron la mochila de la víctima, la que contenía objetos de valor como un computador portátil y otros elementos.
Asaltantes de hincha de Boca habrían llevado ropa de Colo Colo
El citado medio indicó que los individuos utilizaron ropa alusiva a Colo Colo, intimidándolo con un arma de fuego para quedarse con sus pertenencias.
Si bien hubo un leve forcejeo, el hincha no pudo hacer nada y tuvo que ver que los antisociales escaparan corriendo en dirección desconocida.
Carabineros prestó asistencia al afectado, quien realizó la respectiva denuncia y aclaró que tiene nacionalidad argentina y está radicado en nuestro país.
Minutos después, dos menores de edad habrían sido detenidos por su presunta participación en este asalto.