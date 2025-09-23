 Copa Libertadores: Sigue EN VIVO las reacciones al partido de vuelta de Racing vs Vélez - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Copa Libertadores: Sigue EN VIVO las reacciones al partido de vuelta de Racing vs Vélez

La Academia recibe al Fortín en la esperada revancha de los cuartos de final, partido que se juega en el Estadio Cilindro de Avellaneda.

Martes 23 de septiembre de 2025 | 16:53

Racing y Vélez definen este martes al primer semifinalista de la Copa Libertadores, disputando la esperada revancha de la llave 100% argentina.

Tras imponerse por la cuenta mínima en la ida, La Academia de Gabriel Arias sueña con hacerse fuerte de local y dejar en el camino al Fortín de Claudio Baeza y Diego Valdés.

En caso de que el elenco de Liniers gane por un gol de diferencia, el clasificado a la siguiente ronda se determinará en penales.

El gran duelo de equipos trasandinos lo puedes seguir en vivo con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Sigue las reacciones acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Revive las reacciones de la clasificación de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores
01:24

¡Con Santiago Solari como figura! Así fue el gol del triunfo y clasificación de Racing ante Vélez

Emitido el 31/12/1969

Racing volvió a vencer a Vélez y es el primer clasificado a las semis de la Copa Libertadores
02:43

El VAR rectificó y anuló el gol de Vélez tras desesperada reacción del arquero de Racing Facundo Cambeses

Emitido el 31/12/1969
00:32

¡Era un golazo de Solari! Marchiori y luego el palo le negaron el primero a Racing ante Vélez

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad