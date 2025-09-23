Copa Libertadores: Sigue EN VIVO las reacciones al partido de vuelta de Racing vs Vélez - Chilevisión

Racing y Vélez definen este martes al primer semifinalista de la Copa Libertadores, disputando la esperada revancha de la llave 100% argentina.

Tras imponerse por la cuenta mínima en la ida, La Academia de Gabriel Arias sueña con hacerse fuerte de local y dejar en el camino al Fortín de Claudio Baeza y Diego Valdés.

En caso de que el elenco de Liniers gane por un gol de diferencia, el clasificado a la siguiente ronda se determinará en penales.

El gran duelo de equipos trasandinos lo puedes seguir en vivo con Vicente Quijada (@vichoquijada) y Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.