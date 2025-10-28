 Racing vs Flamengo: Quién transmite EN VIVO revancha de semifiales de Copa Libertadores - Chilevisión
Racing vs Flamengo: Quién transmite EN VIVO revancha de semifiales de Copa Libertadores

La Academia buscará dar vuelta llave ante el Mengao de Erick Pulgar, apostando a clasificar a la gran final de la Copa Libertadores.

Martes 28 de octubre de 2025 | 15:58

Racing y Flamengo se enfrentarán en la esperada semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, definiendo al primer finalista del torneo.

El Mengao de Erick Pulgar llega con una leve ventaja tras imponerse por la cuenta mínima en la ida, la que estuvo repleta de emociones con polémicas, goles anulados y mucha intensidad.

En tanto, La Academia deberá rearmarse luego de la lesión de Santiago Sosa, capitán del equipo que estará ausente por una fractura en el rostro.

¿Quién transmite el partido de Racing vs Flamengo por Copa Libertadores?

El partido de Racing ante Flamengo será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.

En estas plataformas podrás ver la esperada revancha de semifinales de la Copa Libertadores totalmente gratis.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing y Flamengo por Copa Libertadores?

El cotejo de los brasileños contra el cuadro trasandino arrancará a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 29 de octubre.

El estadio para el crucial encuentro será el Cilindro de Avellaneda, donde se espera un gran marco de público.

