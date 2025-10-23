Capitán de Racing sufrió fractura tras golpe en la cara de compañero: Se perderá revancha vs Flamengo - Chilevisión

Una pésima noticia recibió Racing tras la derrota 1-0 ante Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, luego de que se confirmara la grave lesión de su capitán, Santiago Sosa.

El volante recibió un tremendo golpe accidental de su compañero Marcos Rojo en el epílogo del compromiso, quedando varios minutos tendido en la cancha del Estadio Maracaná.

A raíz del codazo, el futbolista de 26 años tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de Río de Janerio, donde fue dado de alta a primera hora este jueves.

Santiago Sosa se pierde la revancha ante Flamengo

En un parte médico, La Academia informó que Sosa presentó "una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica".

Esta situación lo dejó descartado para la revancha del próximo miércoles 29 de octubre en Buenos Aires, generando un tremendo dolor de cabeza en los trasandinos.

Sosa es una de las piezas más importantes del DT Gustavo Costas, quien ahora deberá buscar variantes pensando en dar vuelta la serie.

