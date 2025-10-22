 Flamengo vs Racing | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Flamengo vs Racing | Goles, resumen y compacto del partido

El Mengao venció con lo justo a La Academia en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, partido que se definió en el epílogo.

Miércoles 22 de octubre de 2025 | 23:37

Flamengo pegó primero y venció 1-0 a Racing este miércoles, día en que se enfrentaron por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Con gol de Jorge Carrascal, el Mengao se hizo fuerte en condición de local y quedó con ventaja de cara a la revancha de la próxima semana.

Erick Pulgar fue titular en los brasileños, mientras que Gabriel Arias estuvo en el banco en los de Avellaneda.

