Flamengo vs Racing | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Flamengo pegó primero y venció 1-0 a Racing este miércoles, día en que se enfrentaron por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Con gol de Jorge Carrascal, el Mengao se hizo fuerte en condición de local y quedó con ventaja de cara a la revancha de la próxima semana.

Erick Pulgar fue titular en los brasileños, mientras que Gabriel Arias estuvo en el banco en los de Avellaneda.