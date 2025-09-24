Palmeiras vs River: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha cuartos de final Copa Libertadores - Chilevisión

Palmeiras se mide este miércoles a River Plate en un verdadero partidazo, enfrentándose por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Verdao busca liquidar la serie ante el Millonario de Paulo Díaz, a la que llega con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida jugada la semana pasada en Buenos Aires.

Pese a esto, La Banda Sangre apuesta a revertir la llave en Brasil y acceder a las semifinales, instancia que ya alcanzó el 2024.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Palmeiras vs River?

El partido de Palmeiras ante River, válido por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

De manera online, el esperado cruce lo podrás ver de forma online por la plataforma de streaming Disney +. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Palmeiras y River por la Copa Libertadores

El compromiso del elenco brasileño contra los argentinos inicia a las 21:30 horas de Chile este miércoles 24 de septiembre.

El escenario para el gran duelo es el Allianz Parque de Sao Paulo, mientras que el árbitro designado fue el experimentado uruguayo Andrés Matonte.