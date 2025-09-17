River vs Palmeiras: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores - Chilevisión

River Plate enfrenta a Palmeiras en uno de los cruces más esperados de la Copa Libertadores, dando inicio a la llave de cuartos de final.

El Millonario de Paulo Díaz busca hacerse fuerte de local ante el poderoso Verdao, uno de los máximos favoritos a llegar a instancias definitivas.

De cara a este encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo apuesta a la potencia de Maximiliano Salas y la calidad de Marcos Acuña, jugadores que están teniendo un gran momento.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de River vs Palmeiras?

El partido de River ante Palmeiras, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado duelo de manera online. Para eso, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre River y Palmeiras por Copa Libertadores

El compromiso del cuadro argentino contra los brasileños inicia a las 21:30 horas de Chile este miércoles 17 de septiembre.

El escenario para el cotejo es el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, mientras que el árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela.