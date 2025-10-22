Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Flamengo vs Racing - Chilevisión

Las semifinales de la Copa Libertadores comienzan con un partidazo, con Flamengo recibiendo a Racing en Río de Janeiro.

El Estadio Maracaná se viste de gala para el inicio de este esperada llave, la que marca un cruce de chilenos entre Erick Pulgar y Gabriel Arias.

El Mengao viene de eliminar en penales a Estudiantes de La Plata, mientras que La Academia sacó del camino a Vélez Sarsfield en la fase anterior.

Este atractivo encuentro lo puedes seguir en vivo con Vicente Quijada (@vichoquijada) y Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

