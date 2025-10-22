 Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Flamengo vs Racing - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Flamengo vs Racing

El Mengao de Erick Pulgar apuesta a hacerse fuerte en la semifinal de ida, buscando dar el primer golpe ante La Academia de Gabriel Arias.

Miércoles 22 de octubre de 2025 | 19:55

Las semifinales de la Copa Libertadores comienzan con un partidazo, con Flamengo recibiendo a Racing en Río de Janeiro.

El Estadio Maracaná se viste de gala para el inicio de este esperada llave, la que marca un cruce de chilenos entre Erick Pulgar y Gabriel Arias.

El Mengao viene de eliminar en penales a Estudiantes de La Plata, mientras que La Academia sacó del camino a Vélez Sarsfield en la fase anterior.

Este atractivo encuentro lo puedes seguir en vivo con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Sigue las reacciones acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Revive las reacciones a la victoria de Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores

Flamengo vs Racing | Goles, resumen y compacto del partido

Flamengo pegó primero y sacó ventaja ante Racing en la semifinal de ida de la Libertadores

Flamengo vs Racing: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores
Publicidad
Publicidad