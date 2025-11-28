 Final Copa Libertadores: Quién transmite EN VIVO partido de Palmeiras vs Flamengo - Chilevisión
Final Copa Libertadores: Quién transmite EN VIVO partido de Palmeiras vs Flamengo

Los poderosos elencos brasileños de Palmeiras y Flamengo buscarán coronarse campeones de la Copa Libertadores en la final de este sábado, que se podrá seguir en vivo a través de las plataformas de Chilevisión.

Viernes 28 de noviembre de 2025 | 15:39

Este sábado se disputará la final de la Copa Libertadores 2025 en la que Palmeiras y Flamengo se enfrentarán a partido único en el estadio Monumental de Lima. 

Aunque será un duelo entre potencias brasileras, habrá presencia chilena en cancha con la participación de Erick Pulgar en el elenco del Mengao. 

La transmisión del crucial partido se podrá seguir en vivo a través de Chilevisión.

¿Cómo ver EN VIVO partido de Palmeiras vs Flamengo?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará este sábado 29 de noviembre, a partir de las 18:00 horas (hora de Chile).

Podrás seguir en vivo todos los detalles del duelo a través de las plataformas de Pluto TV, el sitio web de CHV Deportes y la App MiCHV.

Descarga la APP MiCHV para ver la final de la Libertadores

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, debes seguir los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
