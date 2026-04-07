EN VIVO: Sigue las reacciones al partido de U. Católica vs Boca por Copa Libertadores

El Claro Arena se viste de gala para el esperado partido entre Universidad Católica y Boca Juniors, quienes chocan por la primera fecha del Grupo D de Copa Libertadores.

El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores trae un partido de alto impacto, con Universidad Católica recibiendo a Boca Juniors en el Claro Arena.

Por la primera fecha de la zona D, Los Cruzados buscan hacerse fuertes contra a uno de los poderosos del continente que sueña con llegar a instancias finales.

El Xeneize no cuenta en esta ocasión con Carlos Palacios por lesión, aunque sí está citado Williams Alarcón que ocupa un lugar en el banco de suplentes.

El tremendo duelo de los estudiantiles frente al Azul y Oro lo puedes seguir con Vicente Quijada (@vichoquijada) y Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando en vivo a través de nuestras plataformas digitales.

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