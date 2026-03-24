¿Esperanza para la UC? La mala noticia que recibió Boca de cara al partido clave por Copa Libertadores

El Xeneize perdería una pieza clave para el choque contra Universidad Católica, partido que asoma como clave para Los Cruzados en sus aspiraciones en Copa Libertadores.

A dos semanas del partido por Copa Libertadores ante Universidad Católica, Boca Juniors recibió una muy mala noticia con su arquero, Agustín Marchesín.

El guardameta salió reemplazado a los 83 minutos el pasado domingo, día en que el Xeneize venció 2-0 a Instituto de Córdoba por una nueva fecha del torneo local.

Si bien se especuló con que el cambio fue solamente por una molestia leve, en las últimas horas se ratificó que la situación es más grave de lo pensado.





Agustín Marchesín sería baja en Boca para enfrentar a la UC

En concreto, el meta de 38 años sufrió un desgarro que lo alejaría de las canchas por cerca de tres semanas, generando un dolor de cabeza para el entrenador Claudio Ubeda.

Con esto, Marchesín se perdería el trascendental encuentro de Boca contra la UC por la fase de grupos, el que asoma como clave en la compleja zona que le tocó a Los Cruzados.

En caso de que el ex jugador del Porto y Gremio de Brasil no pueda estar a disposición, el titular será Leandro Brey, de solamente 23 años y que es una de las grandes promesas del cuadro argentino.

El choque entre La Franja y los trasandinos está programado para el próximo martes 7 de abril, disputándose en el Claro Arena a partir de las 20:30 horas.