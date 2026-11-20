La reconocida plataforma de cultura urbana nacida en Madrid aterrizará en Santiago en 2027, marcando un nuevo hito para la escena del streetwear en la región. Para celebrar esta alianza, Paris y SCRAPWORLD lanzaron una colección de edición limitada junto a Opposite.

La cultura streetwear suma un nuevo capítulo en Chile. Paris, parte de Cencosud, anuncia una nueva alianza con SCRAPWORLD, la reconocida feria de streetwear nacida en Madrid, para aterrizar por primera vez a Sudamérica en 2027, teniendo a Santiago como sede de este importante encuentro de moda, música y cultura urbana.

Considerada una de las principales plataformas de streetwear de Europa, SCRAPWORLD se ha consolidado como un punto de encuentro para marcas, diseñadores, artistas y comunidades que comparten una misma pasión por la moda y la cultura urbana. Su llegada a Chile, de la mano de Paris, representa una oportunidad para acercar esta experiencia internacional al público latinoamericano y seguir impulsando el desarrollo de la escena local.

“Llegar a Chile y hacerlo por primera vez en Sudamérica es un paso muy importante para SCRAPWORLD. Desde nuestros inicios en Madrid hemos buscado construir un espacio que vaya más allá de la moda, conectando marcas, artistas y comunidades en torno a la cultura streetwear, impulsando el diseño nacional e independiente y es eso lo que buscamos traer a Chile. Encontrar en Paris un partner que comparte esa visión nos permite llevar esta experiencia a nuevos territorios, conectar con la escena local y seguir expandiendo una cultura que hoy no conoce fronteras. Estamos muy entusiasmados con lo que construiremos juntos en 2027”, mencionan Carlos Martín y Miguel Antón, fundadores de Scrapworld.

Como antesala de este hito y para celebrar la alianza, Paris y SCRAPWORLD desarrollaron una colección exclusiva de edición limitada junto a Opposite, la marca de vestuario de Paris. Una colaboración que conecta el universo creativo de SCRAPWORLD con la propuesta de Opposite, llevando la identidad del streetwear a una colección especialmente creada para esta ocasión.

“En Paris creemos que la moda es también una forma de conectar con la cultura, las tendencias y las nuevas generaciones. Por eso, traer SCRAPWORLD por primera vez a Sudamérica es una apuesta muy significativa: queremos acercar a nuestros clientes experiencias internacionales relevantes y memorables. Esta alianza refleja nuestra intención de seguir explorando nuevas formas de vincularnos con las personas”, comenta Pilar Sánchez, gerente de Marketing de Paris.

La colaboración también tendrá presencia en la música. Como parte de la campaña de lanzamiento, Paris y SCRAPWORLD participaron en la producción del videoclip de “Baby Face”, el nuevo single de Polimá, donde el vestuario de toda la producción corresponde a la colección SCRAPWORLD x Opposite, conectando moda, música y cultura urbana en una misma propuesta.

La alianza fue presentada este 17 de noviembre en un evento especial realizado en Cenco Costanera, donde se dio a conocer la colaboración y se celebró el inicio de esta relación entre Paris y SCRAPWORLD.

Con este anuncio, Paris continúa fortaleciendo su vínculo con las nuevas tendencias y expresiones culturales, así como ya lo hace con Paris Beauty Fest y Paris Parade acercando a sus clientes propuestas internacionales y experiencias que trascienden la moda. La llegada de SCRAPWORLD en 2027 promete convertirse en uno de los encuentros más relevantes para la cultura streetwear en Chile y Sudamérica.